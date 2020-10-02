روما يضم نجم ريال مدريد

تعاقد نادي روما الإيطالي، مع بورخا مايورال لاعب ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.





وأعلن الفريق الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي أن قيمة الإعارة تبلغ 2 مليون يورو، ويحتوي العقد على بند يسمح له بتفعيل الشراء بشكل نهائي، سيدفع روما 15 مليون يورو لريال مدريد حال قرر تفعيل بند الشراء خلال موسم 2020-2021، وسيدفع 20 مليون يورو حال تفعيل البند في الموسم الثاني 2021-2022.





وأكد مايورال في تصريحات للموقع الرسمي لروما: "أنا ممتن لانضمامي أخيرا إلى روما، كانت عدة أيام عصيبة، لكن الأهم أن كل شيء تم بنجاح في النهاية".



