الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار، حتى نهاية الموسم الجاري.

واقترح أعضاء اللجنة عودة ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.

وأبدى الفريق السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات ماهر بصفة نهائية باعتباره واحد من العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.

وفي سياق متصل، ينتظر مسؤولي النادي الأهلي، قرار المدير الفني الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول مصير المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي والمعار لفريق الاتفاق السعودي. 

وقالت صحيفة المتتخب المغربية، أن  المدرب الجديد سيحسم مصير أزارو سواء بالاستمرار مع الأهلي أو الرحيل إلى الدوري السعودي بشكل نهائي، خاصة وأن نادي الاتفاق السعودي قدم طلبا برفع الحظر عن أزارو الذي طبق عليه بسبب رفضه اللعب في السعودية.

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ناصر ماهر سموحة الأهلي

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