تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمستشفى الأورام الجامعى بطنطا (صور)

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وجه الدكتور عماد عتمان، القائم باعمال رئيس جامعة طنطا بزيادة عملية التشغيل الكامل للطاقة الاستيعابية السريرية لمستشفى الأورام الجامعى، خاصة فى ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية بمحافظة الغربية.



وأضاف "عتمان"، أن المستشفى يعد من أحدث المنشآت الطبية فى إقليم الدلتا.، كما يمثل منظومة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام.



جاء ذلك خلال جولته الميدانية التى اجراها اليوم لمستشفى الأورام، والتى رافقه خلالها، الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الحامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشبيىنى مدير المستشفى والمشرف على الطوارئ، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى، والدكتور مخمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي.



وأوضح الدكتور محمد الشبيينى مدير المستشفى، توافر عيادات متخصصة في علاج جميع أنواع السرطان بالاشعاع والعلاج الكيماوي يشرف عليها نخبة متميزة من أساتذة الأورام بجامعة طنطا، كما يشتمل المستشفى على أحدث التجهيزات والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة، تماشيًا مع المواصفات العالمية.



وفى ذات السياق، تابع الدكتور عماد عتمان انتظام سير العمل بمستشفى الصدر الجامعى الجديد، والذي يعد صرحًا طبيًّا متخصصًا، هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد شوقى مدير المستشفى.



جدير بالذكر، أن المستشفى يضم يضم عدة وحدات متخصصة في علاج الأمراض الصدرية، الى جانب المنظار الليفي بالموجات فوق الصوتية، وهو الوحيد من نوعه بمنطقة الدلتا، والثاني في مصر، والذي يعد من أحدث وأدق الطرق لأخذ عينة من الأورام والغدد الليمفاوية.



كما يضم المستشفى القسم الداخلي، والذي يخدم مرضى المجاني والاقتصادي، كما يتم العلاج في القسم الاقتصادي بأسعار رمزية تنافس بقوة مثيلاتها في المستشفيات الخاصة.