تفاعل الجمهور بالغناء والأعلام في حفل ذكرى حرب أكتوبر

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تفاعل الجمهور مع عدد من الأغاني التي ألقاها اليوم عدد من مطربي الغناء احتفالا بالذكرى السنوية لإنتصار حرب أكتوبر.





وظهر الجمهور في الحفل وهم رافعين علم مصر وغنائهم، واستمتاعهم بالأجواء وسط الطائرات المحلقة في السماء.



يذكر أن حفل الذكرى السنوية لإنتصار حرب أكتوبر أقيم اليوم في المنصة التذكارية بمدينة نصر، كما أقيم مسرح غنائي بالحديقة الدولية احتفالا بهذه المناسبة وسط حضور جماهير كبير.