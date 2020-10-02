عقب تدهور حالته الصحية.. نقل فايق عزب للعناية المركزة

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تعرض الفنان فايق عزب صباح اليوم الجمعة لأزمة صحية نقل على إثرها لحد المستشفيات ودخل غرفة العناية المركزة.



وكشف الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية، أن الفنان فايق عزب، في غرفة العناية المركزة ولكن حالته الصحية مستقرة حتى الآن.



"يذكر أنالفنان فايق عزب شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "سلسال الدم" ووالد سلطان في فيلم "غبي منه فيه.