مغني لأهالي قنا: "انتو مش حافظين تسلم الايادي" (صور)



جاء ذلك بعدما طلب منه الجمهور أداء الأغنية وطلب منهم الغناء، فلم يستطيع البعض الغناء، ليداعبهم بما قال



فيما توافد المئات من المواطنين من مختلف مراكز محافظة قنا، بمحيط ميدان المحطة، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



حيث توافدت الأسر القنائية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط الميدان.



ودعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.



وشهد ميدان المحطة توافدا كبيرا من المواطنين من جميع مدن وقرى ومراكز المحافظة للمشاركة في احتفالات ذكري انتصارات اكتوبر بالاحتفالية التي تم تقام بميدان المحطة على أنغام الأغاني الوطنية لتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة.



داعب المطرب الفنان محمد رشاد، أهالي محافظة قنا، أثناء أحياه حفل انتصارات أكتوبر المجيدة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا " انتو مش حافظين تسلم الايادي".