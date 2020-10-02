جامعة عين شمس تنظم البرنامج التدريبى لقيادات واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات الأهلية الجديدة

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يبدأ فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة)، بمركز التدريب والتطوير بكلية الطب بجامعة عين شمس، والذى يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بحضور كل من ا.د. محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د. طارق أبو المعاطي المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة الجلالة، ا.د.سامية عزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، وا.د. نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع.



و يأتى تنظيم جامعة عين شمس لهذا البرنامج التدريبى بعد فوز العرض المقدم من مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى إطار المشروع القومى الذى اطلقته وزارة التعليم العالى والذي شارك فيه العديد من الجامعات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة.



ويشمل البرنامج التدريبي أربع برامج تدريبيه الاول للسادة رؤساء الجامعات والسادة النواب، البرنامج الثاني خاص بتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والثالث مخصص للهيئات المعاونة واخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب السادة الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.