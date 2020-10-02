ليفربول يعلن رحيل نجمه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر نادي ليفربول الإنجليزي، بقياة الألماني يورجن كلوب، على الاستغناء عن ريان بروستر مهاجمه الشاب إلى شيفيلد يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستمر بروستر الريدز بعد 5 سنوات في صفوف ليفربول، وخاض خلالهم 4 مباريات مع الفريق الأول لليفربول.

وتوج بروستر على ميداليتين لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بعد أن كان على مقاعد البدلاء في كل من النهائيين، حيث فاز ليفربول فيهما على توتنهام وتشيلسي على الترتيب.

وأكد ليفربول، في بيان له أنه يتمنى لريان كل التوفيق في مسيرته المستقبلية.

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