مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن سعر محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقال محمد إبراهيم إلى النادي الأهلي

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، خلال الصيف الجاري، في ظل المنافسة الشرسة مع فريق ببراميدز والذي يرغب في ضم حاوي الزمالك السابق.

من جانبه قال بكري سليم إن سعر محمد إبراهيم لا يقل ثمنه حاليًا عن 40 مليون جنيه مصري.

وأضاف مدير مصر المقاصة أن محمد إبراهيم يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية عقب انضمامه للفريق الفيومي قادمًا من فريقه السابق الزمالك.

وأتم «سليم» أن محمد إبراهيم أفضل صانع ألعاب في مصر بفضل مساندة مصر المقاصة له، خلال الفترة الأخيرة بعد رحيله عن الزمالك.

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