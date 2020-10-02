مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

حرص محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة للجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني، في مهمته مع القلعة الحمراء.





وكان النادي الأهلي أعلن عن تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق.





وكتب يوسف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"كل الدعم للنادي الأهلي العظيم في الفترة القادمة والتوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة مستر "بيتسو موسيماني" ومعاونيه ".





وأضاف: "وإن شاء الله قادرين على تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة، وأتشرف وأفتخر أني أحد أبناء هذا الكيان الكبير وكل التوفيق والدعم لمجلس إدارة النادي برئاسة كابتن "محمود الخطيب".



