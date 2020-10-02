بحضور أحمد شيبة وسعد الصغير.. احتفالات بميدان سيدي جابر بذكرى انتصار أكتوبر (صور)



شارك في الحفل عدد من الحركات السياسية، وبمشاركة كلا من المطربين سعد الصغير وأحمد شيبة، وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين.



وتواجد المواطنون في الميدان حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس السيسي، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".



كما أعرب المواطنين عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.



وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

شهد ميدان سيدي جابر شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إحتفال العشرات من المواطنين بذكرى إنتصار حرب اكتوبر المجيد.