بالتفاصيل.. كيف أصيب الرئيس الأمريكي بكورونا وكيف سيدير البلاد خلال مرضه؟



وبشان صدور حكم قضائي بتاجيل انتخابات مجلس النواب، فأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ذلك القرار غير صحيح، موضحة أن الانتخابات ستنعقد في موعدها طبقا للجدول الزمني الذذي أعلنت عنه الهيئة، على أن تجري المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 لى 25 أكتوبر الجاري.



وبينت أن المرحلة الثانية ستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلسي الوزراء أن قرار عودة الشيشة في المقاهي والكافيهات غير صحيح، مؤكدا أن المل ستمر بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم الشيشة في المقاهي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا لاعتبارها مصدر لنقل العدوى.



وأشار إلى استمرار شن الحملات الرقابية على االمقاهي والكافيهات للتأكد من التزام القائمين عليها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وبشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدة، فأكدت وزارة النقل أن الأمر غير صحيح، موضحة أن المتعلقات الخاصة والشخصية التي يحملها الركاب معفاه تماما من اي رسوم مالية.



وحذرت المواطنين من الانسايق وراء الشائعات التي تستهجف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.





على صعيد آخر، قالت وزارة الصحة إن ما أثير حول وجود عجر في الأدوية في المستشفيات الحكومية غير صحيح، مؤكدة توفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق.



وأشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية آمن ومطمئن، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقفتوافرها بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حال الاحتياج من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.



وفي سياق آخر، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أن ما أثير بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الحكومية نهائيا غير صحيح.



وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادت كودية حتى نهاية أكتوبر 2020، بدلا من 30سبتمبر لاتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات، وذلك نظرا للاقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادت كودية، وفي إطار الحرص على التيسيير على المواطنين.





وبخصوص السماح بتقنين أوضاع أراضي العاصمة الإدارية الجديد بعد استيلاء عدد منن المستثمرين عليها بوضع اليد، فبينت شركت العاصمة الإدارية الجديدة أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة، مؤكد أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطرق قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المتسثمرين لكافة الشروط المطلوية.



وذكرت أن الشروط تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المعنية، مشيرة إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات لاستثمارية الموثوق بها.





العديد من القرارات المتعلقة بإضافة رسوم على المتعلقات الشخصية للركاب وتأجيل انتخابات مجلس النواب تم إثارتها مؤخرا لتثير الجدل والذعر بين المواطنين، وفي إطار حرص الحكومة على وضع الحقائق أمام المواطنين كشف حقائق الإشاعات التي انتشرت مؤخرا.