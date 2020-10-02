بدء فاعليات الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر بميدان تريومف

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بدء توافد المواطنين على ميدان تريومف بحي النزهة، للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.







وحرصت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر، على المشاركة في احتفالات انتصارات أكتوبر بميدان تريومف، وذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات.



ويأتى ذلك في ظل دعوات عدد من الأحزاب السياسية والنقابات للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.



كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.