أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:09 م
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة قد تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب السواحل الشمالية الشرقية.
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة قد تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب السواحل الشمالية الشرقية.
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.