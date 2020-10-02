أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة قد تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس السبت ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب السواحل الشمالية الشرقية.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت

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