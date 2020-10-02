إرتفاع حالات الإصابة بكورونا في الترجي لـ15 حالة

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي إصابة لاعب الفريق الجزائري إلياس الشتي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصبح عدد المصابين في الفريق حتى الآن 15 شخص.





وقال الفريق في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن نتائج التحاليل الخاصة باللاعب الجزائري جاءت إيجابية في إنتظار ظهور باقي النتائج الخاصة بتحاليل اللاعبين الآخريين.





وكان الترجي قد أعلن عن إصابة كامل أعضاء الجهاز الفني والطبي للفريق وعلى رأسهم المدير الفني لفريق باب سويقة معين الشعبان.





يُذكر أن أغلب الإصابات بدأت في الظهور عقب خوض لقاء الدور النهائي لبطولة كأس تونس يوم الأحد الماضي ضد الإتحاد المنستيري.



