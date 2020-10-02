شركة الطيران التركية تواجه صعوبات مالية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:00 م
الطيران التركي
الطيران التركي
رويترز
Advertisements

قالت أربعة مصادر "إن صندوق الثروة التركي يجري محادثات لتقديم تمويل طارئ للخطوط الجوية التركية، إحدى أكثر الشركات تضررا في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا التي أوقفت جميع رحلات الناقلة الشهيرة".

وأضافت المصادر المطلعة على المسألة أن الشركة، التي تسير رحلات إلى وجهات في أنحاء العالم أكثر من أي شركة طيران أخرى، قد تتلقى دعما رأسماليا أو تمويليا، رغم أنه لم يتم وضع اللمسات النهائية لأي شيء بعد.

ولم يتضح كم حجم التمويل الذي قد يتيحه صندوق الثروة التركي لما وصفه مصدر بالإنقاذ المالي. 

وتسببت تدابير تقييد التنقل في أعقاب جائحة فيروس كورونا في خسائر كبيرة وعمليات تسريح للموظفين وإغلاقات في شركات الطيران بأنحاء العالم. واتفقت لوفتهانزا الألمانية إحدى أكبر شركات الطيران في العالم على إنقاذ مالي حكومي بقيمة عشرة مليارات دولار في يونيو.

وتكبدت الخطوط التركية خسائر 2.33 مليار ليرة (287 مليون دولار) في الربع الثاني حين اتسع نطاق إجراءات العزل العام داخل البلاد وفي الخارج. واتفقت مع نقابة على خفض الأجور بين 30 و50 بالمئة حتى نهاية 2021 لكنها تجنبت تسريح موظفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ يوم

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة الا ربع

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ 19 دقيقة

مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أوروبا تضخ 11 مليار يورو لانقاذ شركات الطيران المتعثرة

وزير الاقتصاد الألماني يتعهد بمنع بيع شركة طيران لوفتهانزا

أسهم شركات الطيران العالمية تفقد 95 مليار دولار من قيمتها السوقية

"اياتا": كورونا ستكلف شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار

ألمانيا تكشف تطورات صفقة إنقاذ "لوفتهانزا"

ألمانيا: انقاذ لوفتهانزا يصب في مصلحة أوروبا

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

07:02 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟