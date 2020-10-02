وليد سليمان يشارك في مران الأهلي والشيخ يواصل التأهيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.‏

وفي نفس السياق واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الشيخ قد اشتكى من آلام عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 6 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ يوم

مبلغ خرافي.. مصر المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم

منذ 19 دقيقة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 5 ساعات

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة الا ربع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

07:02 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟