وليد سليمان يشارك في مران الأهلي والشيخ يواصل التأهيل





شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.





وشارك سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة.





وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.‏





وفي نفس السياق واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.





وكان الشيخ قد اشتكى من آلام عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.





ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.



