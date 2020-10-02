وليد سليمان يشارك في مران الأهلي والشيخ يواصل التأهيل
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 م
علي نبوي
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شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة.
وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.
وفي نفس السياق واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان الشيخ قد اشتكى من آلام عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.
ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.