نجم تشيلسي مطلوب في الدوري الألماني

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني يسعى للحصول على خدمات كالوم هدسون أودوي نجم تشيلسي الإنجليزي من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن مسئولي بايرن ميونخ دخلوا في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي بشأن التعاقد مع أودوي على سبيل الإعارة لمدة موسم. 

وأكدت الصحيفة الألمانية أن تشيلسي سيكون على إستعداد للتخلي عن أودوي البالغ من العمر 19 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل حصوله على المزيد من الدقائق في ظل مشاركته القليلة مع البلوز.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أودوي هو من خريجي تشيلسي وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 65 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 11 هدف آخرين ويمتلك عقداً مع البلوز حتى 2024.

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