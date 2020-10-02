مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الجمعة خروج مسيرات كبيرة جابت شارع الجيش بميدان الثورة والنصب التذكاري، للمشاركة في الإحتفال بالذكري ال ٤٧ لنصر أكتوبر.

وردد المشاركين هتافات تأيد للرئيس عبد الفتاح السيسي للإستمرار في دعم عجلة التنمية، ودعم الجيش المصري ضد الأعمال الإرهابية.

وحمل المتوافدين علم مصر علي أنغام الأغاني الوطنية، يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، وحرص المتوافدين علي إلتقاط الصور التذكارية، واغرقت لافتات اادعم شوارع المنصورة الرئيسية.

وانتشرت التغزيزات الأمنية تحت اشراف اللولء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية واللواء السيد سلطان حكمدار أمن الدقهلية واللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري، لتأمين الإحتفال، بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

كما تم وضع سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور والسيارات على طريق الحرية لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين.

وكانت دعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وحرص ممثلي العمال وجميع طوائف الشعب على المشاركة الفعالة، استمرارًا للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.


يذكر ان الاحتفال اليوم الجمعة، يأتي فى تظاهرة فى حب مصر، بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة، أن هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات.
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)
مسيرات تجوب شوارع المنصورة لتأييد السيسي (صور)

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