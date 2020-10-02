"الجندي" يهنىء الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الـ47، مشيرا إلى أن هذه الذكرى ستظل محفورة في وجدان المصريين، وعلامة بارزة للنصر واسترداد الأرض وحماية الأمن والحدود المصرية، بفضل الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة الدرع الحامي للدولة.

ولفت الجندي، في بيان له، أن الأسود الشجعان من أبطال القوات المسلحة بقيادة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، سطروا في مثل هذه الذكرى السنوية ملحمة تاريخية، وجهوا فيها رسالة للعالم أجمع بأن الدولة لن تقبل بأي هزيمة، ولكن تترك شبر واحد من الأراضي المصرية مُحتله، ولن تسمح لأي عدو المكوث على أرضها لحظة واحدة، وستظل مصر متمسكة بكل ذرة تراب في أرضها والحفاظ على أمن واستقرار وآمان شعبها.

وقال عضو مجلس الشيوخ، سيظل الشعب المصري على تلاحم مستمر وتماسك مع قيادته السياسية للعبور بالدولة المصرية لبر الأمان والسلام والاستقرار، خاصة في ظل الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي في إعادة بناء الجيش المصري ورفع قدراته القتالية حتي أصبح يحتل مكانه عالمية متميزة بين جيوش العالم.

وأضاف أن الدولة المصرية بشعبها وجيشها عازمون على محاربة قوى الشر التي تريد العبث باستقرار الوطن، وزعزعة أمنها لصالح تنفيذ مخططاتها التخريبية ونشر الفوضى في ربوع الجمهورية.

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