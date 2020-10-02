شاهد.. الآلاف من أهالي المنوفية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أمسية فكرية بعنوان التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد يشارك خلالها الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم الذي يناقش أكتوبر والأدب، الإعلامي حمدى الكنيسي يتحدث عن اكتوبر والإعلام، الدكتور خالد أبو الليل يتحدث عن أكتوبر والتراث الشعبي، الدكتور جمال شقرا يناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ يتحدث عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي" وأخرى بعنوان نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.



أما المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ينظم عدد من الفعاليات بالحديقة الثقافية للاطفال بالسيدة زينب وتبدا يوم 5 أكتوبر حيث تذاع أغاني النصر حول وامام الحديقة مع وضع شاشة تعرض صور من أكتوبر وبيانات العبور، وفي يوم 6 أكتوبر يبدأ الحفل بموكب للأطفال حول الحديقة يحملون صور لأبطال حرب أكتوبر، وصور وأعلام خاصة بكل أسلحة الجيش المختلفة، وعلى مسرح الحديقة تعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز الى جانب فقرة فنون شعبية، فقرة لفريق الحديقة لذوي القدرات الخاصة، عرض كورال لفريق كورال الحديقة "سلام" للأغاني الوطنية، فقرة الأراجوز، ورش فنون تشكيلية، وورش عرائس، لقاء مع الأدباء المقاتلين ( الدكتور سيد نجم واحمد سويلم ) ويديرها عبده الزراع، وعرض تنورة للطفلة "تقى" من فريق الحديقة لذوي القدرات.



هذا الى جانب برامج قناة المركز على اليوتيوب والتى تعرض حلقات حكي لسلسلة نصر أكتوبر للكاتب حازم هاشم، برنامج "موكب الشهداء" لقاء مع بعض الشهداء، ورش فنية في برنامج "ورشتنا من بيتنا" للأطفال وعمل دبابات وطائرات ورقية، إبداعات الصغار وهي عبارة عن فيديوهات يقدمها الأطفال عن نصر أكتوبر وعرض فيديو لأغنية "مصر تستحق" من إنتاج المركز.



عرضت فضائية "TeN" مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد خروج آلاف المصريين بمحافظة المنوفية للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر، وهم يطلقون الزغاريد، ويحملون الأعلام المصرية.