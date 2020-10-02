أحمد موسى: أطالب الأتراك بتوقيع الكشف الطبي على اللص "كناريا"(فيديو)

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طالب الإعلامي أحمد موسى، من الأتراك بتوقيع الكشف الطبي على الخائن محمد ناصر "كناريا"؛ لأنه مرجح أنه يكون مصابًا بالإيدز.



وأضاف موسى خلال تغطية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، على شاشة قناة صدى البلد، أن السلطات التركية يجب أن تطمأن أن الخائن محمد ناصر ليس مصابا بالإيدز.



وقال الإعلامي أحمد موسى، أن محمد ناصر "كناريا": "طلع خلبوص كبير"، متابعا أنه قد يقوم بنشر مرض الإيدز في تركيا ولذلك يجب مبادرة الكشف عليه سريعا من جانب السلطات التركية.



كما كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الأسم الحقيقي للإرهابي محمد ناصر الهارب في تركيا بأن اسمه هو "كانريا" واصفا إياه بأنه نمس وواد خلبوص.



وأضاف: "خن هناك فضيحة أخلاقية للإرهابي محمد ناصر"، كاشفا أنه لا يمكن عرض تلك الفضية كونها فضيحة لا أخلاقية.



وتحدي الإعلامي أحمد موسى، من الإرهابي محمد ناصر"كناريا" بالإعلان عن سر تسميته بهذا الأسم قائلا "لو كناريا دكر يخرج للناس ويكشف السر وراء هذا اللقب".



وقال إن كناريا لديه حكايات ليلية وينفق أمواله على أهوائه الشخصية ورغباته، موجها حديثه إليه: "لو دكر أطلع للناس وقولهم سر لقب كناريا".



وتابع موسى أنه إذا لم يخرج الإرهابي محمد ناصر ويكشف لماذا أطلق عليه لقب "كناريا" سوف يكشف عن الحقيقة الكاملة للجميع.

