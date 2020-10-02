شاهد.. كيف باع الخائن محمد علي مصر مقابل 100 ألف دولار من قطر؟

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قام الإعلامي أحمد موسى، بعرض فيديوهات للص الهارب محمد علي في إسبانيا يخطط للتآمر على مصر.



وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، على شاشة قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي محمد علي قال خلال الفيديو إن أولاده أهم من الشعب المصري، وقام بإطلاق الشتائم على الشعب المصري.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ما يهم اللص الهارب محمد علي هم أولاده مطلقا سيل من الشتائم للشعب المصري، وتحدث مع أحد الأشخاص في فيديو للص الهارب عن تفاصيل للتآمر على الشعب المصري.



وقال موسى، إن اللص الهارب يبيع مصر من أجل إنتاج فيلم مسيء عن مصر مقابل حصوله على 100 ألف دولار من قطر.



كما كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الأسم الحقيقي للإرهابي محمد ناصر الهارب في تركيا بأن اسمه هو "كانريا" واصفا إياه بأنه نمس وواد خلبوص.



وأضاف: "خن هناك فضيحة أخلاقية للإرهابي محمد ناصر"، كاشفا أنه لا يمكن عرض تلك الفضية كونها فضيحة لا أخلاقية.



وتحدي الإعلامي أحمد موسى، من الإرهابي محمد ناصر"كناريا" بالإعلان عن سر تسميته بهذا الأسم قائلا "لو كناريا دكر يخرج للناس ويكشف السر وراء هذا اللقب".



وقال إن كناريا لديه حكايات ليلية وينفق أمواله على أهوائه الشخصية ورغباته، موجها حديثه إليه: "لو دكر أطلع للناس وقولهم سر لقب كناريا".



وتابع موسى أنه إذا لم يخرج الإرهابي محمد ناصر ويكشف لماذا أطلق عليه لقب "كناريا" سوف يكشف عن الحقيقة الكاملة للجميع.

