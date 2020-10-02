أحمد موسى يتحدى الإرهابي محمد ناصر للكشف عن سر لقب "كناريا" (فيديو)

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الأسم الحقيقي للإرهابي محمد ناصر الهارب في تركيا بأن اسمه هو "كناريا" واصفا إياه بأنه نمس وواد خلبوص.



وأضاف موسى خلال تغطية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، على شاشة قناة صدى البلد، أن هناك فضيحة أخلاقية للإرهابي محمد ناصر كاشفا أنه لا يمكن عرض تلك الفضية كونها فضيحة لا أخلاقية.



وتحدي الإعلامي أحمد موسى، من الإرهابي محمد ناصر «كناريا» بالإعلان عن سر تسميته بهذا الأسم قائلا "لو كناريا دكر يخرج للناس ويكشف السر وراء هذا اللقب".



وقال أحمد موسى إن كناريا لديه حكايات ليلية وينفق أمواله على أهوائه الشخصية ورغباته، موجها حديثه إليه: "لو دكر أطلع للناس وقولهم سر لقب كناريا".



وتابع موسى أنه إذا لم يخرج الإرهابي محمد ناصر ويكشف لماذا أطلق عليه لقب "كناريا" سوف يكشف عن الحقيقة الكاملة للجميع.



،وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد.



وأضاف موسى أن الاحتفال الرسمي لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فيما تستمر الاحتفالات بداية من شهر أكتوبر في مختلف ميادين المحافظات المصرية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إجازة يوم السادس من أكتوبر ستكون الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتماد اجازة السادس من أكتوبر الخميس المقبل.

