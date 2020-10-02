بتصدم من العقد الفكرية.. أول تعليق من معز مسعود بعد أنباء زواجه من حلا شيحة

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تعرض الداعية معز مسعود، للسخرية عبر السوشيال ميديا وذلك بعد ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجه.





ورد مسعود، على سخرية رواد السوشيال ميديا، بظهور ريتشارد دوكينز في برنامجه قائلا "“نفسي أفهم إيه اللي مضايق بعض الناس في ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجي Reality وإننا نناقش بعض فكريا"





وأضاف "أحيانًا باتصدم من العقد الفكرية والنفسية اللي في بعض العقليات العربية المعاصرة! حرام لا عارفين يفهموا الأديان ولا الحداثة ولا الفلسفة ولا العلوم التجريبية ولا الفن”.





وفي سياق منفصل انتشرت أنباء عن وجود قصة حب بين معز مسعود والفنانة حلا شيحه، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل.