في لقاء قديم.. ماجدة الخطيب تروي تجربتها وراء القضبان

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ماجدة الخطيب، التي تميزت بقدرتها على التلون بين أدوار الشر والخير.



عملت ماجدة الخطيب، مع كبار نجوم الفن في الوطن العربي مرت بمحن شديدة أثرت على ظهورها فنيًا إلا انها استطاعت ان تسترد رونها مرة أخرى بسبب عزيمتها واصرارها الشديد.



تعرضت "الخطيب" خلال مشوارها الفني لتجربة مريرة، ففي عام 1982 قضت مدة 8 أشهر في سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها في تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهي مخمورة.



حكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5000 جنيه مصري.



تجدد الأمر عام 1985 عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات، حيث حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات.



تحدثت ماجدة الخطيب، خلال برنامج "بدون علم" مع الإعلامي الكبير طارق حبيب، عند سؤالها تجسيد تجربتها بدخولها للسجن بعمل سينمائي، قالت "اعتبر أنني أصلح واحدة بتقديم هذا العمل، فإذا لم تقتل المحنة الشخص تقوي من عزيمته".



وتابعت: "اكتشفت خلال تلك الأزمة حب الناس وتعاطفهم معي واهتمامهم بي، بالإضافة إلى التقرب من الله وقت المحنة والصمود هو أقرب طريق لظهور الحق واختفاء الظلم".



وأضافت "الخطيب": "أول يوم دخلت السجن أقسى يوم بحياتي لأنني تحولت من مواطنة شريفة إلى إنسانة خارجة عن القانون، ولكن الذي خفف ذلك الواقع المرير زميلات المهنة بالوسط الفني، فلقد كانوا يعاملوني على أنني نجمة سينمائية كبيرة".

