تراجع في أسعار شراء الدينار الكويتي مقابل الجنيه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:17 م
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري استقرار في تعاملات هذا الأسبوع، فيما عدا الدينار الكويتي الذي انخفضت قيمته بنحو 2 قرشا.


وكشف البنك المركزي، إن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه يستقر عند مستويات 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع طول تعاملات الأسبوع الماضي، كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستويات 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتي تراجعات خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث افتتحها عند مستويات 51.25 جنيه للشراء وانهي عند مستويات 51.23 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع 6 قروش ليصل إلى مستويات 51.66 جنيه .

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