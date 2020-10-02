ناهد السباعي تطرح الإعلان التشويقي لفيلم "ماكو"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرحت الفنانة ناهد السباعي الإعلان التشويقي الأول لفيلم ماكو ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائله:" طالما الرحلة بدأت مفيش رجوع.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم "ماكو" .. قريباً بجميع دور العرض".

في سياق منفصل، شاركت ناهد السباعي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "النهاية"، بجانب الفنان يوسف الشريف.

يذكر أن مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، محمد جمعة، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.

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