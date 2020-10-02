تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة في الكأس

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة المصري أمس تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وخاض اللاعبون التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

وخضع محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية على هامش المران ، حيث أدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة أمس والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب شعوره بالاجهاد.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية مع طارق حامد لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.

ومن ناحية أخرى حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة بكأس مصر مطالبا الجميع بالتركيز في المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيًا.

وانتظم اللاعبون الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشارك كلا من حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر وياسين مرعي ومحمد حسام بيسو  وحاتم سكر في التدريبات تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

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سموحة الزمالك الدوري المصري البرتغالي باتشيكو

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