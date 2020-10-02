اليوم حفل زفاف أمير شاهين بأحدى فنادق القاهرة

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يحتفل الفنان أمير شاهين، اليوم الجمعة بحفل زفافه على عروسه منة جاب الله، وذلك في حفل ضخم يقام بإحدى فنادق القاهرة.





والمقرر أن يحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن، حيث ان الفنانة إلهام شاهين، هي من تشرف على تنظيم حفل الزفاف شقيقته.









يشار إلي أن تم الإعلان عن خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله في حفل بسيط أقيم بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي الفترة السابقة بحضور بعض الفنانين منهم هنا شيحة وهالة صدقي وبوسي.