عاجل.. برشلونة يبرم صفقة جديدة بعد ديست

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الحصول على خدمات أحد لاعبي أتلتيكو مدريد وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونجح البلوجرانا في الحصول على توقيع اللاعب الكولومبي أندريس سولانو البالغ من العمر 22 عاماً للإنضمام لصفوف برشلونة ب على سبيل الإعارة حتى عام 2021.

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لبرشلونة صباح اليوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف وتدرب للمرة الأولى رفقة زملائه الجدد في برشلونة ب.

سولانو لعب مع الروخيبلانكوس 64 لقاء نجح خلالهم في تسجيل هدفين وظهر لأول مرة مع الفريق الأول الموسم الماضي في فوز فريقه 1-0 على ليجانيس.

وخاض مع منتخب بلاده للفئة العمرية أقل من 23 عاماً خمسة مباريات ما يجعله قريب للإنضمام للمنتخب الأول قريباً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل فرجاني ساسي.. نجوم طالتهم نيران "عقوبات" لجنة الانضباط بالكرة المصرية

منذ ساعة و 20 دقيقة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يتحدث عن كهربا وعبد الله السعيد ويحذر الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 22 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

موضوعات متعلقة

موعد الظهور الأول لـ"دي يونج" مع برشلونة

يوفنتوس يخشى مقالب أياكس في دوري أبطال أوروبا

مفاجأة.. برشلونة يستقر على بديل سيرجيو بوسكيتس

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي

باريس يقدم شروط تعجيزية للتخلي عن نيمار لبرشلونة

برشلونة يخسر في عدم مشاركة هذا النجم أساسيًا

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

03:59 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟