عاجل.. برشلونة يبرم صفقة جديدة بعد ديست

أعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الحصول على خدمات أحد لاعبي أتلتيكو مدريد وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ونجح البلوجرانا في الحصول على توقيع اللاعب الكولومبي أندريس سولانو البالغ من العمر 22 عاماً للإنضمام لصفوف برشلونة ب على سبيل الإعارة حتى عام 2021.





ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لبرشلونة صباح اليوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف وتدرب للمرة الأولى رفقة زملائه الجدد في برشلونة ب.





سولانو لعب مع الروخيبلانكوس 64 لقاء نجح خلالهم في تسجيل هدفين وظهر لأول مرة مع الفريق الأول الموسم الماضي في فوز فريقه 1-0 على ليجانيس.





وخاض مع منتخب بلاده للفئة العمرية أقل من 23 عاماً خمسة مباريات ما يجعله قريب للإنضمام للمنتخب الأول قريباً.



