أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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احتشد المئات من المواطنين بمحافظة الغربية أمام استاد طنطا، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، رافعين أعلام مصر.

وحمل المشاركون من المواطنين من مختلف الفئات العمرية أعلام مصر ولافتات تأييد للجيش المصري، مرددين الأغاني الوطنية وهتافات لدعم وتأيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتم عمل مسيرات حاشدة من المواطنين انطلقت من امام مبنى ديوان عام محافظة الغربية مرورا بشارع البحر وحتى منطقة إستاد طنطا الرياضى
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)
أهالى الغربية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (صور)

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