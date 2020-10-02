12.6 مليار جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أظهرت تعاملات فئات المستثمرون بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي حقق فيه رأسمال السوقي أرباح بقيمة 4 مليار جنيه، اتجاه تعاملات المستثمرون العرب للشراء بينما اتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب نحو البيع.

 

وسجل المستثمرون العرب صافي شراء بالبورصة المصرية، للأسبوع الخامس على التوالي، بقيمة 86.8 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 205.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.8%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 

ومثلت تعاملات المصريين نسبة 74.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 12.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%.%

 

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