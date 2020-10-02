برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
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يحتفل شباب البحر الأحمر بذكرى انتصارات أكتوبر بالممشى السياحى بالغردقة، حاملين صور للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما الدولة وجميع أجهزتها.

كان توافد مواطنى البحر الأحمر، على منطقة الممشى السياحي بالغردقة، لحضور احتفالية كبرى تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأ أهالى البحر الأحمر، فى التوافد على منطقة الممشى السياحي بالغردقة، وسط أجواء احتفالية كبرى، وإجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، عن طريق وضع بوابات إلكترونية والإلتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة.

كانت استعدت محافظة البحر الأحمر، للاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر، بإقامة حفل ضخم في مدينة الغردقة.

وشهدت منطقة الممشى السياحي بالغردقة استعدادات مكثفة وذلك لإقامة حفل ذكرى انتصارات أكتوبر، ودعم الدولة المصرية، ودعا المجتمع المدني بالبحر الأحمر المشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة.

وبدأت الاستعدادات اللازمة لإستقبال أهالى البحر الأحمر، للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتأتى هذه الاحتفالات، إيمانا من المجتمع المدنى وقيادات العمل السياسى بالمحافظة بضرورة توعية المواطنين بالأحداث الكبرى فى تاريخ الوطن، وفى مقدمتها انتصار السادس من أكتوبر العاشر من رمضان 1973، وتمثل الاحتفالية ردا عمليا على الدعوات المشبوهة لنشر العنف والفوضى والإرهاب.
برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)
برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)
برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)
برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)
برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)
برفع صورة السيسي.. شباب البحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالغردقة (صور)

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