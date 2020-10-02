الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يصدر جدول منافساته لموسم 2020-2021

أصدرت اللجنة الرئيسة للمسابقات والحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة جداول الدور الأول للدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز للشباب والناشئين للموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد أن المنافسات ستنطلق ببطولة كأس الاتحاد لأندية الممتاز والدرجة الأولى يوم الخميس الموافق 2020/10/22 ، مشدداً على اللاعبين المشاركين والأجهزة الإدارية والفنية والحكام بالالتزام بالبروتوكول الخاص بعودة المنافسات الرياضية.

وكان قد تأسس الاتحاد العربي السعودي لكرة الطاولة عام 1956 تحت مسمى "اللجنة العربية السعودية لتنس الطاولة".

وفي عام 1979، صدر قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بتغيير المسمى إلى الاتحاد السعودي للتنس وتنس الطاولة بعد أن أسند إليه تولي شؤون لعبة التنس الأرضي بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة.

وفي عام 1993 صدر قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بفصل لعبة تنس الطاولة عن لعبة التنس الأرضي في اتحادين مستقلين كل اتحاد يشرف على لعبته وأصبح مسماه "الاتحاد السعودي لكرة الطاولة".