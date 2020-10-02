"نشرة حوادث الفجر".. مقاول يقتل ويصيب شخصان وحبس المتهمين بالتحرش بإفريقية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

"خبطوا عربيتي وضربوني".. مقاول يقتل شخص ويصيب أخر بطلقات نارية في الهرم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على مقاول على خلفية اتهامه بقتل شخص وإصابة وآخر بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).



النائب العام يأمر بحبس المتهمين بالتحرش بفتاة أجنبية في مدينة نصر

أمرت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس متهمين بالتعدي على فتاة أجنبية بمدينة نصر، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).



تقرير الطب الشرعي: جثة مهندس أكتوبر بها 23 طعنة بالوجة والصدر

كشف تقرير الطب الشرعي أن المهندس المعثور على جثته داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، مصاب 17 طعنة بمنطقة الصدر، و4 طعنات بالوجة من الناحية اليمني، وطعنتان بالوجة من الناحية اليسري، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).



"علشان يسرقوها".. لغز مقتل سيدة إفريقية داخل شقتها بالعجوزة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن السيدة وزوجها المتهمين بقتل سيدة إثيوبية داخل شقتها كان يترددان عليها، بشقتها، كما تبين أن المتهمين نفذا الجريمة لسرقة المجني عليها، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).



ضبط شخصين لإستيلائهما على كابلات وأعمدة كهربائية بقيمة أكثر من مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لإستيلائهما على كميات من الكابلات والأعمدة الكهربائية تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه بالدقهلية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).





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