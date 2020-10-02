رئيس حي غرب القاهرة يشارك المصريين في الاحتفال بنصر أكتوبر

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شارك اللواء محمد عقل رئيس حى غرب القاهرة، احتفالات المصريين احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بميدان التحرير.



وحرص اللواء محمد عقل على مشاركة المصريين وهوا يحمل علم مصر، فرحتهم أثناء متابعته الميدانية لأجواء الاحتفالات بميدان عبدالمنعم رياض ووسط البلد والتحرير.



ويأتى ذلك في ظل دعوات عدد من الأحزاب السياسية والنقابات للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتوافدت الأسر المصرية والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء سيطرت عليها البهجة واستعادة روح الانتصارات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.



كما دشن عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، تمهيدا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد، كما تم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.