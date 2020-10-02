توافد المواطنين على ميدان الشهداء ببورسعيد للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

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بدأ مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في التوافد على ميدان الشهداء - حديقة المسلة - المقابل لديوان عام المحافظة في حي الشرق، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.



وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الميدان لتأمين الاحتفالات من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، كما أغلق رجال المرور عدد من الشوارع المؤدية للميدان.



ويجرى إذاعة عدد من الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت على أنغام الـ"دي جي" في الوقت الذي يحمل مواطنون أعلام مصر، وصور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.