السيطرة علي حريق في منزل ببورسعيد وإصابة رقيب شرطة

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تمكن رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببورسعيد، من السيطرة علي حريق هائل داخل وحدة سكنية بمنطقة قبضايا في نطاق حي الزهور.



كان قد ورد بلاغ إلي اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بنشوب حريق داخل منزل، وعلي الفور اصدر العقيد محمد حمدان، مدير ادارة الحماية المدينة، تعليماته، للسيطرة علي الحريق.



وتوجه رجال الإطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق، وأسفر الحادث عن إصابة رقيب شرطة من رجال الاطفال بجروح فى الساعد الأيمن أثناء التعامل فى إخماد الحريق وتم نقل المذكور محمد ابراهيم السيد ٣٣ سنة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور لتقديم الخدمة الطبية.



كما أصيبت فتاه باختناق شديد وصعوبة في التنفس ونقلت المذكور الاء طلعت شبانة ٢٤ سنة الى مستشفي ال سليمان لتقديم الإسعافات الأولية ولا يوجد حالات وفاه.

