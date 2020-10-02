بدء أعمال اجتماع تحضيري للدورة الـ 8 لمجلس وزراء دول الساحل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:37 م
مجموعة دول الساحل الخمس
مجموعة دول الساحل الخمس
الفجر السعودي
Advertisements

 بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الجمعة، اجتماع الخبراء التحضيري لانعقاد الدورة الثامنة العادية لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس .

 

ويهدف هذا الاجتماع الذي يستمر يومين إلى مراجعة المكتسبات التي أنجزتها مجموعة دول الساحل الخمس خلال فترة وجيزة وآفاقها المستقبلية .

 

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني إدوم ولد عبدي ولد أجيد في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تعيش فيه مجموعة دول الساحل الخمس أزمة متعددة الأبعاد تفاقمت نتيجة جائحة كورونا وانتشارها.

 

وأشار إلى أن مجموعة دول الساحل واجهت فيروس كورونا بتحركات سريعة وتعبئة مكثفة من أجل تخفيف الآثارالمدمرة لهذا الوباء ونتائجه الوخيمة على الاقتصاد والدول ذات الإمكانيات الضعيفة.

 

ومن جانبه دعا الأمين التنفيذي لمجوعة دول الساحل الخمس السيد مامان سامبو سيديكو إلى إعادة النظر فيما قد أنجزته مجموعة دول الساحل الخمس خلال النصف الأول من العام الحالي من أجل استخلاص الدروس وتصحيح ما تبقى من مسارها ومراعاة ما هو مستقبلي، مشددا على ضرورة دعم جهود الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس للقيام بمهامها باعتبارها الإطار الملائم للدول وبيئة مؤسساتية إقليمية قابلة للتطور بشكل دائم .

أخبار تهمك

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 22 ساعة

البدري يتحدث عن كهربا وعبد الله السعيد ويحذر الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قبل فرجاني ساسي.. نجوم طالتهم نيران "عقوبات" لجنة الانضباط بالكرة المصرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

03:59 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟