شاهد.. إقبال كبير لمواطني الدقهلية للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر بالنصب التذكاري بالمنصورة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

شارك عدد كبير من مواطني محافظة الدقهلية، في مسيرات واسعة بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري، للاحتفال بذكري نصر أكتوبر ال ٤٧.

وانتشرت التغزيزات الأمنية بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري، لتأمين الإحتفال، بذكرى نصر السادس من أكتوبر، حيث دعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ويشهد الميدان تعزيزات أمنية مكثفة، وتم وضع أنوار وإنشاء منصة وانتشرت الافتات لدعم الجيش المصري، ووضع المواطنون صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه في استمرار مسيرة التقدم والنجاح واستكمال المشروعات القومة والتنمية.

وحمل المتوافدين علم مصر علي أنغام الأغاني الوطنية، ياةأغلي اسم في الوجود يا مصر، وحرص المتوافدين علي إلتقاط الصور التذكارية.


وحرص ممثلي العمال وجميع طوائف الشعب على المشاركة الفعالة، استمرارًا للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.


كما تم وضع سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور والسيارات على طريق الحرية لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين.

يذكر ان الاحتفال اليوم الجمعة، يأتي فى تظاهرة فى حب مصر، بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة، أن هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات.

أخبار تهمك

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 5 ساعات

قبل فرجاني ساسي.. نجوم طالتهم نيران "عقوبات" لجنة الانضباط بالكرة المصرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يتحدث عن كهربا وعبد الله السعيد ويحذر الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ 42 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

03:59 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟