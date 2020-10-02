شاهد.. إقبال كبير لمواطني الدقهلية للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر بالنصب التذكاري بالمنصورة

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شارك عدد كبير من مواطني محافظة الدقهلية، في مسيرات واسعة بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري، للاحتفال بذكري نصر أكتوبر ال ٤٧.



وانتشرت التغزيزات الأمنية بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري، لتأمين الإحتفال، بذكرى نصر السادس من أكتوبر، حيث دعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



ويشهد الميدان تعزيزات أمنية مكثفة، وتم وضع أنوار وإنشاء منصة وانتشرت الافتات لدعم الجيش المصري، ووضع المواطنون صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه في استمرار مسيرة التقدم والنجاح واستكمال المشروعات القومة والتنمية.



وحمل المتوافدين علم مصر علي أنغام الأغاني الوطنية، ياةأغلي اسم في الوجود يا مصر، وحرص المتوافدين علي إلتقاط الصور التذكارية.





وحرص ممثلي العمال وجميع طوائف الشعب على المشاركة الفعالة، استمرارًا للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.





كما تم وضع سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور والسيارات على طريق الحرية لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين.



يذكر ان الاحتفال اليوم الجمعة، يأتي فى تظاهرة فى حب مصر، بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة، أن هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات.

