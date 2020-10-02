أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الدولي الأمريكي سيرجينو ديست لاعب برشلونة الجديد، أن مثله  الأعلى في الملاعب داني ألفيس لاعب ساو باولو البرازيلي الحالي، والفريق الكتالوني السابق.

وقال ديست في تصريحات صحفية: "إليكم الزملاء الذين يمكنهم تقديم النصح لي لأنهم لعبوا معه مثل ميسي، أريد أن أكون مثل ألفيس، إنه لاعب جيد حقًا في مركز الظهير، لقد رأيت الكثير من فيديوهات له وتعلمت الكثير منه".

و تابع: " من الرائع أن ألعب مع أفضل لاعب في العالم، سأركض بكل ما يتطلبه الأمر من أجله ومن أجل الجميع، سيكون من المثير للغاية إذا قابلته اليوم".

وأضاف: "بايرن فريق رائع لكني اتبعت قلبي وهذا هو سبب تعاقدي مع برشلونة".

يذكر أن  ديست  وقع على عقود انضمامه للبلوجرانا، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد لخمسة مواسم، وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وكلفت الصفقة 21 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى سيدفعها النادي لأياكس كمتغيرات، وشارك صاحب الـ19 عامًا مع أياكس في 36 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين، وقدم 6 تمريرات حاسمة

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