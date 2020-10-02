محافظ القاهرة يقرر مد معرض سوق مصر الدولية حتى الثلاثاء المقبل

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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء القادم نظرا للإقبال الشديد عليه.



وكان محافظ القاهرة قد افتتح ظهر اليوم معرض سوق مصر بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بمشاركة ٣٠٠ عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار إقتصادية وتخفيضات تتجاوز٥٠%.

