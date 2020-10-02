في ذكرى ميلادها.. تعرف على سر اعتزال مديحة سالم الفن

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد قطة السينما المصرية الفنانة الكبيرة مديحة سالم، التي استطاعت من خلالها أن تأسر قلوب المشاهدين بملامحها البريئة ورومانسيتها الهادئة.

قدمت مديجة سالم، عددًا من المسلسلات منها "القط الأسود" مع الفنان الكبير محمود المليجي، و"الرجل والحصان" و"هارب من الأيام".

كما قدمت أيضًا بعض الأدوار الجادة البعيدة عن الكوميدية، مثل أدوارها بأفلام "الناس والنيل" مع سعاد حسني، "ملكة الليل" مع هند رستم، و"حب وكبرياء" مع نجلاء فتحي.

وفي بداية الثمانينيات قررت الاعتزال، ثم عادت وقدمت عملها الأخير "القضاء في الإسلام" عام 2001.

أعلنت مديحة سالم، إعتزالها التمثيل وهي في قمة تألقها، بعد مسلسل "الرجل والحصان، بسبب فساد المناخ الفني على حد قولها، ثم ارتدت الحجاب وتفرغت لأسرتها.

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