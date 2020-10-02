يا أخي قولتلك بلاش.. علي طريقة محمد هنيدي أحمد حاتم يمازح جمهوره

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:57 م
احمد حاتم
احمد حاتم
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حاتم بالصورة وهو يضع يديه على رأسه وبجانبه تمثال علي نفس الهئية ، وعلق ممازحاً بطريقة الفنان محمد هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم " قائلاً "يا أخي قولتلك بلاش".

والجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد حاتم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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