شاهد.. هنا الزاهد بلوك "مارلين مونرو" في أحدث ظهور

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ظهرت الفنانة هنا الزاهد مؤخرًا بإطلالة مختلفة بلوك "مارلين مونرو" مرتدية فستان باللون الأحمر ، وبلوك مختلف وباروكة شعر باللون الأشقر .



وفاجأت هنا جمهورها بذلك اللوك للظهور في اعلان oppo Reno4.



ونشرت هنا الزاهد تلك الصورة علي حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة ويشبهونها "بمارلين مونرو" العرب .



والجدير ذكره أن آخر أعمال هنا فيلم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.