نبيلة عبيد تتلقي لوحة فنية كهدية من هذا الفنان

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تلقت الفنانة نبيلة عبيد لوحة فنية كهدية من الفنان العراقي قصي طارق ، حيث نشرت صورة لتلك اللوحة عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وأعربت عن سعادتها بها قائله:"الفنان العالمي العراقي الأصل الأميركي الجنسية قصي طارق أهداني لوحة فنية جميلة من إبداعاته أستوحاها من إحدي روايات ألف ليلة وليلة واختارني بطلة لها".

وتابعت : "شخصية قصة الف ليلة وليلة اسمها الورد في الأكمام والسبب في تسميتها بهذا الأسم لفرط رقتها وكمال بهجتها ، كما كتب في إهداؤه الكثير من الكلام الأنيق الذي يشبهه".

وأنهت حديثها قائله:"أشكرك يا صديقي ودائما هدياك الجميلة تسعدني .. مساء الورد علي عيونكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

أخبار تهمك

البدري يتحدث عن كهربا وعبد الله السعيد ويحذر الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 22 ساعة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

قبل فرجاني ساسي.. نجوم طالتهم نيران "عقوبات" لجنة الانضباط بالكرة المصرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 21 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

05:00 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

03:59 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟