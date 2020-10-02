نبيلة عبيد تتلقي لوحة فنية كهدية من هذا الفنان

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تلقت الفنانة نبيلة عبيد لوحة فنية كهدية من الفنان العراقي قصي طارق ، حيث نشرت صورة لتلك اللوحة عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وأعربت عن سعادتها بها قائله:"الفنان العالمي العراقي الأصل الأميركي الجنسية قصي طارق أهداني لوحة فنية جميلة من إبداعاته أستوحاها من إحدي روايات ألف ليلة وليلة واختارني بطلة لها".



وتابعت : "شخصية قصة الف ليلة وليلة اسمها الورد في الأكمام والسبب في تسميتها بهذا الأسم لفرط رقتها وكمال بهجتها ، كما كتب في إهداؤه الكثير من الكلام الأنيق الذي يشبهه".



وأنهت حديثها قائله:"أشكرك يا صديقي ودائما هدياك الجميلة تسعدني .. مساء الورد علي عيونكم".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.