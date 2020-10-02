ماجد المصري يكشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "الملك"

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كشف الفنان ماجد المصري، شخصيته في مسلسل “الملك”، والذي يشارك في بطولته مع الفنان عمرو يوسف، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021.



وقال المصري، خلال لقاء مع برنامج “Lite Show” الذي يعرض عبر قناة “الحياة”، إنه يقدم دور قائد الهكسوس، مؤكدا بأنه مازال في مرحلة التحضيرات وقراءة باقي تفاصيل الشخصية





وأوضح بأن هناك منافسة بينه وبين النجم عمرو يوسف، مشيرا أنه فنان كبير ويختار أدواره بدقه ونجم محبوب ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.



وفي سياق متصل يعرض حاليا ل ماجد المصري، "الوجه الاخر" الذي تشاركه في بطولته الفنانة نسرين طافش.