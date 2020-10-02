محمد رمضان يروح لحفلته اليوم فى الشيخ زايد.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً"انتهيت من البروفة الأخيرة، ميعادى انهاردة ٩ مساء فى "زيد بارك" الشيخ زايد".


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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