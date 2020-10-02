شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:40 م
الميدان
الميدان
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية، وبالأخص مدينة المنصورة، استعدادات مكثفة، للإحتفال اليوم الجمعة بذكري نصر أكتوبر المجد.

وانتشرت التغزيزات الأمنية بميدان أم كلثوم والنصب التذكاري، لتأمين الإحتفال، بذكرى نصر السادس من أكتوبر، حيث دعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ويشهد الميدان تعزيزات أمنيةةمكثفة، وتم وضع أنوار وإنشاء منصة وانتشرت الافتات لدعم الجيش المصري، ووضع المواطنون صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه في استمرار مسيرة التقدم والنجاح واستكمال المشروعات القومة والتنمية.

كما تم وضع سيارة إسعاف وسيارة الحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لتسهيل حركة المرور والسيارات على طريق الحرية لمنع إعاقة حركة السير وتنظيم دخول المواطنين.

يذكر ان الاحتفال اليوم الجمعة، يأتي فى تظاهرة فى حب مصر، بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة، أن هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات.

وحرص ممثلي العمال وجميع طوائف الشعب على المشاركة الفعالة، استمرارًا للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
شاهد.. ميدان أم كلثوم بالمنصورة يستعد لاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

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